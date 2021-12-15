Диетолог раскрыла рецепт низкокалорийного оливье

Классический салат оливье можно легко заменить на низкокалорийный и не менее вкусный. Как это сделать, рассказала врач-диетолог Анна Белоусова, написал сайт телеканала «Звезда».

Приготовить такой салат под силу любой хозяйке. Самое главное, использовать низкокалорийный майонез и заменить колбасу на куриную грудку.

«Мы заменяем колбасу в любом случае. Если совсем в кошельке пусто, то куриной грудкой, а если не очень пусто — грудкой индейки или перепелками. Мы добавляем обязательно раковые шейки. Вместо куриных яиц мы добавляем перепелиные», — сообщила диетолог.

Для приготовления домашнего майонеза понадобятся взбитые желтки, одно яйцо, горчица и немного растительного масла. Храниться такой соус может в холодильнике около недели. Им можно заправлять не только оливье, но и другие новогодние салаты.

Доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что за новогоднюю ночь люди съедают две-три суточной нормы калорий, а некоторые даже больше. Приготовление блюд с более полезных и низкокалорийных продуктов поможет снизить нагрузку на организм.