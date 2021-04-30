Диетолог раскрыл секрет, как можно есть меньше сладкого

Любителям сладкого необязательно совсем отказываться от десертов. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие лакомства полезны. Также она поделилась секретом, как есть меньше продуктов с содержанием сахара и при этом получать максимум удовольствия.

В сладостях натурального происхождения есть клетчатка. Она сдерживает всасывание сахара. Поэтом лучше выбирать на десерт такие лакомства, как мармелад, зефир, джем, пастила или сорбет.

«Натуральные продукты содержат клетчатку, а она сдерживает всасывание сахара, выделяется меньше инсулина, который ответственен за образование жира», — заявила Соломатина радио Sputnik.

Она обратила внимание на то, что лучше не использовать фруктозу вместо сахара при приготовлении, например, джема. Не стоит вообще есть слишком много ягод и фруктов. Ведь в них содержится большое количество сахара естественного происхождения.

Соломатина рассказала и о том, как ограничить себя в сладком, не испытывая при этом психологический дискомфорт. Секрет простой: нужно долго держать десерт во рту, чтобы лучше его распробовать.

«Положите в рот немного сладкого, например, кусочек шоколада, и держите как можно дольше, чтобы рецепторы соприкасались с этим сладким», — посоветовала эксперт.

Она объяснила, что в желудке у человека нет рецепторов. Поэтому чем дольше удастся держать еду во рту, тем лучше удастся ее распробовать и тем больше удовольствия можно будет получить.

Эксперименты показали, что люди, которые быстро проглатывают продукты с сахаром, потребляют их гораздо больше чем те, кто ест медленно.

Также если вместе со сладким пить много воды, то создастся впечатление, что десерта съедено намного больше, чем на самом деле.