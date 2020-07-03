Диетолог поделился рецептом домашнего «Тархуна»

Напиток получается вкуснее магазинного. «Дети за вами бегать будут!» — пообещала специалист по питанию.

Этот «Тархун» готовится из простых ингредиентов, но получается вкусным и полезным. Помимо этого, в домашнем напитке практически «ноль калорий».

«Напиток получится на вкус кисло-сладким, с привкусом настоящего тархуна, но не такой ядрено-зеленый, где куча химии, где сплошная химоза», — рассказала диетолог.

Для приготовления лимонадного напитка необходимо взять базилик, траву тархуна и лимон. К растениям нужно добавить стевию вместо сахара и залить все это теплой водой, подогретой примерно до 60 градусов. Настой после надо процедить, чтобы убрать муть. Потом добавляется обычная газированная вода и жидкость охлаждается.