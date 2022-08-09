Диетолог Плотникова рассказала, кому противопоказаны бананы

Бананы способствуют загустению крови, поэтому их не стоит есть людям, страдающим тромбофлебитами и недавно перенесшим инфаркт. Об этом и других свойствах бананов Ura.ru рассказала диетолог, нутрициолог, коуч по питанию, член национального общества диетологов Кристина Плотникова.

«Не рекомендуется есть бананы натощак. Это нарушит калиево-магниевый баланс в организме и может стать причиной нарушения работы сердечной мышцы. Поэтому на завтрак их можно есть только после основного блюда. Кроме этого, они повышают вязкость крови, поэтому запрещены в пищу людям после инфарктов, с тромбофлебитами. Из-за большого содержания сахара с большой осторожностью и можно есть диабетикам. Детям нужно давать аккуратно из-за небольшого, но риска развития аллергических реакций», — рассказала врач.

Стоит помнить, что бананы очень калорийны, в них содержится около 200 калорий на 100 граммов. Поэтому их не рекомендуется употреблять в больших количествах людям с лишним весом и тем более с сахарным диабетом. В некоторых случаях они вызывают метеоризм, вздутие живота, поэтому не рекомендуются в больших количествах людям с синдромом раздраженного кишечника, добавила Плотникова.