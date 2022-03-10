Диетолог Плато рассказал, как избавиться от привычки есть сладкое после приема пищи

Завершение обеда или ужина сладким — всего лишь привычка, от которой можно избавиться на пользу здоровью. Об этом в беседе с «Общественной службой новостей» рассказал диетолог Алекс Плато.

По словам специалиста, перед тем, как сесть за стол, необходимо сделать три медленных глубоких вдоха и выдоха, начать думать о приеме пищи и вникать в ее вкус. После такого каждодневного ритуала тяга к сладкому станет гораздо меньше.

«В нашей культуре принято, что полноценный прием пищи состоит из первого, второго и десерта на третье. Это просто ментальная привычка, не связанная с физиологией. Но если мы ожидаем сладкого, то стараемся быстрее, не получая вкусового удовольствия, расправиться с первым и вторым блюдом. В итоге потребность во вкусном мы перекрываем сладким. Если перед тем, как сесть за стол сделать три медленных глубоких вдоха и выдоха, привести себя в осознанное состояние, начать думать о приеме пищи, вникать в ее вкус, то сладкого будет хотеться гораздо меньше», — пояснил диетолог.

Плато отметил, что сегодня кондитерские изделия, шоколад и конфеты могут вызвать аллергические реакции из-за изменения производства сахара. В последнее время он стал более опасным для здоровья. Для того, чтобы избавиться от привычки заканчивать прием пищи сладким, надо подходить к ритуалу завтраков, обедов и ужинов осознанно, резюмировал специалист.