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    10 марта 2022, 16:13

    Диетолог Плато рассказал, как избавиться от привычки есть сладкое после приема пищи

    Оксана Лавнюженко

    Завершение обеда или ужина сладким — всего лишь привычка, от которой можно избавиться на пользу здоровью. Об этом в беседе с «Общественной службой новостей» рассказал диетолог Алекс Плато.

    Диетолог Плато рассказал, как избавиться от привычки есть сладкое после приема пищи

    По словам специалиста, перед тем, как сесть за стол, необходимо сделать три медленных глубоких вдоха и выдоха, начать думать о приеме пищи и вникать в ее вкус. После такого каждодневного ритуала тяга к сладкому станет гораздо меньше.

    «В нашей культуре принято, что полноценный прием пищи состоит из первого, второго и десерта на третье. Это просто ментальная привычка, не связанная с физиологией. Но если мы ожидаем сладкого, то стараемся быстрее, не получая вкусового удовольствия, расправиться с первым и вторым блюдом. В итоге потребность во вкусном мы перекрываем сладким. Если перед тем, как сесть за стол сделать три медленных глубоких вдоха и выдоха, привести себя в осознанное состояние, начать думать о приеме пищи, вникать в ее вкус, то сладкого будет хотеться гораздо меньше», — пояснил диетолог.

    Плато отметил, что сегодня кондитерские изделия, шоколад и конфеты могут вызвать аллергические реакции из-за изменения производства сахара. В последнее время он стал более опасным для здоровья. Для того, чтобы избавиться от привычки заканчивать прием пищи сладким, надо подходить к ритуалу завтраков, обедов и ужинов осознанно, резюмировал специалист.