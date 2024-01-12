Общество 12 января 2024, 12:49 Диетолог Писарева: употребление молока в пожилом возрасте может влиять на показатели холестерина

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Диетолог Ирина Писарева рассказала о пользе и вреде молока. С возрастом организм начинает хуже его усваивать, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, употребление молока чревато повышением уровня холестерина в крови у пожилых людей. Опасность представляет содержащаяся в молоке пальмитиновая кислота.

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Эксперт отметила, что данный продукт имеет и множество положительных свойств. Например, он богат минералами и витаминами, которые поддерживают иммунную систему, добавила Neva.Today.