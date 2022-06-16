Диетолог Писарева объяснила, почему в жару снижается аппетит

Люди обычно меньше едят в жару, потому что тепло и повышенная температура тела вызывают чувство насыщения. Об этом в разговоре с Ura.ru рассказала врач — диетолог-нутрициолог Ирина Писарева.

Во время переработки пищи у человека выделяется энергия, а она связана с тепловым обменом. Поэтому в жару хочется есть меньше, особенно высококалорийные блюда, жирное, жареный животный белок.

«Можно привести аналогию. Поведение организма в жару можно сравнить с тем, когда мы болеем. Когда люди с высокой температурой, им не хочется есть. Тогда организм включает защитные функции и выводит тепло, чтобы тело не перегревалось», — пояснила диетолог.