Общество 30 ноября 2023, 15:47 Диетолог Писарева назвала мандарин природным антидепрессантом

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Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева перечислила полезные свойства мандарина — главного атрибута Нового года. По ее словам, за счет лимонной кислоты этот фрукт нейтрализует вредные соединения, передала «Вечерняя Москва».

Кроме того, цитрусовый содержит витамины C, группы B и K, а также кальций, магний и калий. Врач отметила, что мандарин является природным антидепрессантом.

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Писарева рассказала и о противопоказаниях к употреблению оранжевого плода. К ним относятся острый нефрит, гепатит, холецистит и язва желудка.