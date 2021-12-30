Диетолог Пигарева перечислила замену вредным продуктам на новогоднем столе

Убрав некоторые продукты с новогоднего стола, можно не только сделать ужин более полезным, но и сэкономить. Об этом «Прайму» рассказала заведующая отделением клинической диетологии больницы имени Виноградова Юлия Пигарева.

Например, вредную колбасу можно заменить более диетическим мясом.

«Вместо нее можно купить курицу, индейку или говядину. Мясо можно запечь и подавать в качестве нарезки или добавлять в салат (например, в оливье). Кроме того, что этот вариант будет дешевле, он является более полезным», — сказала Пигарева.

В целях экономии вместо черной и красной икры можно использовать икру минтая или палтуса, написало ИА Nation News. Вместо белого хлеба лучше взять цельнозерновой, а рыбу можно засолить самостоятельно накануне праздника.