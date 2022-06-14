Диетолог Перевалова рассказала, от какого мороженого лучше отказаться

Врач-диетолог Ольга Перевалова заявила, что во время приготовления некоторых видов мороженого производители используют «химию» вместо натуральных ингредиентов. От какого мороженого лучше отказаться, она сообщила радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, из некоторого мороженого получается настоящая «химическая бомба».

«Мороженое — это самый коварный продукт на нашем рынке. Производители мороженого попадают в „вилку“ между качеством и стоимостью. Если его делать из натуральных продуктов вроде молока, сливок, сахара и так далее, то такой десерт будет дорого стоить. Чтобы снизить цену, производители могут заменить, например, молочный жир на растительный, обычное молоко — на сухое, и сахар будет уже не из свеклы. Также будут дополнительно введены всевозможные усилители вкуса, красители, консерванты, чтобы мороженое дольше хранилось. В некотором смысле получится „химическая бомба“», — сообщила Перевалова.

Диетолог считает, что если и есть мороженое, то только из натуральных молочных продуктов. Также стоит обратить внимание на фруктовый лед, сделанный на основе замороженного сока.