Диетолог перечислил полезные свойства супа

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал ИА Ura.ru о полезных свойствах, которыми обладает суп.

«Суп довольно интересная еда и неслучайно присутствует практически во всех кухнях мира. Во-первых, при примерно равной сытности со вторым блюдом, он в полтора-два раза менее калориен», — цитирует специалиста «Газета.ru».

Также суп облегчает пищеварение в желудке и кишечнике. Гинзбург объяснил, что ферменты соединяются с питательными веществами и расщепляют их. При этом первое блюдо привносит жидкую фазу. Кроме того, суп помогает желудку создать однородный пищевой комок. Отмечается, что он очень щадяще действует на саму слизистую желудка.

«Поскольку мы обычно варим супы и при разогревании кипятим, то все максимально обеззараживаем. То есть это блюдо по определению содержит меньше бактериальных тел и тем более заразных», — добавил собеседник информагентства.