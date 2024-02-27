Общество 27 февраля 2024, 12:48 Диетолог Павлюк: сахарозаменители представляют опасность для здоровья

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Диетолог Наталья Павлюк посоветовала исключить сахарозаменители из рациона. Эти вещества могут стать причиной развития различных заболеваний, отметила эксперт в беседе с «Радио 1».

По словам врача, обычно худеющие обращают внимание на стевию, сукралозу, эритритол и аспартам. Однако напитки с данными подсластителями способствуют выработке инсулина и повышают риск появления сахарного диабета, пояснила специалист.

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Она также напомнила о негативном влиянии сахзама на желудочно-кишечный тракт и микробиоту, добавил RT.