27 февраля 2024, 12:48
Диетолог Павлюк: сахарозаменители представляют опасность для здоровья
Диетолог Наталья Павлюк посоветовала исключить сахарозаменители из рациона. Эти вещества могут стать причиной развития различных заболеваний, отметила эксперт в беседе с «Радио 1».
По словам врача, обычно худеющие обращают внимание на стевию, сукралозу, эритритол и аспартам. Однако напитки с данными подсластителями способствуют выработке инсулина и повышают риск появления сахарного диабета, пояснила специалист.
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Она также напомнила о негативном влиянии сахзама на желудочно-кишечный тракт и микробиоту, добавил RT.
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