Диетолог отвергла вред от майонеза

Бурляева отметила, что при изготовлении майонеза используют растительное масло с полиненасыщенными жирными кислотами.

«Это те питательные вещества, которые в организме человека нормализуют уровень холестерина в крови. И не только нормализуют, а поддерживают определенный баланс между „плохим“ и „хорошим“ холестерином. Также растительные жиры содержат жирорастворимые витамины. В подсолнечном масле есть витамин Е, который очень значим для нашего организма, для эластичности кожи, красивых ногтей и волос. Кроме того, витамин Е является мощным антиоксидантом, который защищает наши клетки от старения, от негативного воздействия окружающей среды», — утончила эксперт.

По словам диетолога, домашний и покупной майонез мало различаются.

«В майонезе домашнего приготовления жирнокислотный и витаминный состав могут отличаться в зависимости от того, какое масло было взято за основу. Помимо этого, майонез промышленного производства часто дополнительно обогащается минеральными веществами и витаминами. В этом плане майонез выступает как продукт, который способен удовлетворить потребности нашего организма в определенных питательных веществах», — пояснила Бурляева.

Она обратила внимание на то, что майонез важно употреблять в меру.

«Майонез такой же продукт, как и все остальные. Он должен правильно встраиваться в общую концепцию рациона, которая подразумевает определенную калорийность суточного рациона и определенное соотношение белков, жиров и углеводов», — заметила врач.