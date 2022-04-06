Диетолог опроверг миф об обязательном наличии супа в ежедневном рационе

Вопреки распространенному мнению, есть суп каждый день вовсе необязательно. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько.

Супы, как правило, очень полезны, потому что содержат и мясо, и овощи, однако они не дают длительного чувства насыщения. Для насыщения и получения всех необходимых веществ полезнее будет полноценное второе блюдо.

«Если рацион человека сбалансирован и сформирован более-менее правильно, то можно обойтись без супа. С его исчезновением из меню организм ничего не потеряет», — сказала диетолог.

Однако бывают ситуации, когда без супов не обойтись. Например, когда организм ослаблен, особенно это касается периода реабилитации после хирургических операций, написали «Известия». Тогда легкая жидкая пища в рационе необходима.

«Для ослабленного организма (обычно во время болезни плохой аппетит) густой суп и бульон — весьма хороший способ настроиться на нормальную пищу», — отметила Копытько.