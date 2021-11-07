Диетолог объяснила, какой голодовки придерживается Саакашвили

Голодовка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приковала внимание всего мира. Многие сомневаются, что он на самом деле не ест. Тем более на днях появилось компрометирующее видео. Но, как оказалось, голодовки бывают разные. Об этом «360» рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

«Голод бывает разный. Есть полный „влажный“ и абсолютный „сухой“. Частичное недоедание чем-то напоминает блокаду Ленинграда, когда люди ели совершенно недопустимый минимум. Это приводит к плохим последствиям», — объяснила эксперт.

При полном голодании нет пищи, но есть вода. При «сухом» нет ни пищи, ни воды. В этот момент организм испытывает стресс. Из внешнего питания он переходит на внутреннее. Пытается выжить за счет собственных ресурсов.

Если у Саакашвили присутствует каша и вода, то это — частичное недоедание. Он хоть и немного, но какие-то калории получает, пояснила диетолог. Их недостаточно, поэтому, скорее всего, он все равно начнет худеть. Но на кашах можно прожить.

Частичное недоедание можно отнести к лечебному голоданию, но не всем это нужно, и проводить его надо под наблюдением специалистов. У голодания тоже есть периоды, нельзя просто взять и перестать есть. Перед любым видом голодания нужно изменить вид рациона и перейти на овощи. И потом также постепенно нужно возвращаться к нормальной еде.

«Во время голода допускаются очистительные клизмы и вода, если это „влажный“ голод, который считается более лечебным. Но добавки не предусмотрены. Во время такого голодания происходит естественный отбор внутри организма. Плохие клетки отмирают, а остаются хорошие», — рассказала Нурия Дианова.

Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии накануне опубликовала видео, на котором видно, как бывший грузинский президент Михаил Саакашвили принимает пищу. В ведомстве отметили, что на кадрах четко видно, что это еда и натуральные соки. Но экс-президент заявил, что он на самом деле принимал витамины, которые ему нужны из-за голодовки.