Диетолог объяснил, сколько можно съесть арбуза без риска набора веса

В употреблении любых продуктов важна умеренность, арбуз — не исключение. Хотя у него невысокая калорийность на 100 грамм, но быстрые углеводы, которыми богата эта ягода, при избыточном потреблении, могут способствовать набору лишнего веса, рассказала «360» врач- диетолог и специалист по коррекции веса и пищевого поведения Альбина Ермоленкова.

«На 100 грамм арбуза приходится восемь углеводов. Если съесть целый килограмм, то это уже 60 граммов чистых углеводов. Организм усвоит в лучшем случае только половину, а остальное отложится в жир», — пояснила эксперт.

По словам Ермоленковой, у арбуза высокий гликемический индекс, он быстро поднимает уровень сахара в крови, потом также резко происходит и его спад. То есть человек может снова почувствовать голод, хотя перед этим мог съесть много арбуза, закрыв значительную часть своей суточной нормы калорий.

При этом демонизировать арбуз из-за быстрых углеводов, конечно, не стоит. Ермоленкова напомнила, что эта ягода обладает мочегонными и желчегонными свойствами. Именно поэтому арбуз часто используют для экспресс-диет, когда за неделю можно похудеть на три-шесть килограммов,

«Но при это вес будет уходить именно за счет объема жидкости в организме. И эти килограммы быстро вернутся. Но в краткосрочной перспективе, если надо уменьшить объемы, такой вариант возможен. Но я как врач вообще не явлюсь сторонником каких-то диет, потому что диеты не работают», — заключила она.