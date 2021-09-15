Диетолог объяснил, почему в самолете меняется вкус еды

Многие замечали, что привычная еда в самолете кажется странной, необычной на вкус. Диетолог, научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Наталья Денисова для радиостанции «Говорит Москва» объяснила, почему в самолете может измениться вкусовое восприятие пищи.

Такой эффект — физиологическая особенность организма. Дело не в еде, которую подают авиакомпании, а в том, что из-за непривычных условий организм начинает функционировать иначе, объяснила специалист. Она добавила, что такой эффект появляется не у всех людей.

«Вся еда, которая предлагается в самолетах, абсолютно безопасна. Она проверена по всем возможным потенциальным загрязнениям — бактериальным и радиоактивным, поэтому ее можно употреблять без всякого опасения для здоровья. Что касается вкусовых качеств еды, действительно, они могут немножко изменяться из-за того, что меняется температура окружающей среды, атмосферное давление. Иногда организм человека физиологически реагирует на такие изменения, так как изменяется вкусовое восприятие, и тем самым пища по-другому воспринимается. Это именно физиологическая реакция, которая проходит, когда человек приземляется и возвращается к обычному своему ритму жизни, к привычному давлению и к другим привычным параметрам», — объяснила Денисова.