Диетолог объяснил на примере, сколько сахара можно есть

Сладким баловать себя и детей можно один-два раза в неделю. При этом в день диетологи советуют употреблять не более 25–50 граммов сахара.

«Правило одно для всех: чем меньше, тем лучше. По рекомендациям ВОЗ, сейчас не рекомендуется употреблять больше 50 граммов добавленного сахара в день. При этом в настоящее время многие эксперты считают, что нужно есть не более 25 граммов сахара в день. Для сравнения: в средней порции блинов — 30 граммов сахара», — рассказала РИА «Новости» Антонина Стародубова, главный диетолог департамента здравоохранения Москвы.

Диетолог советует придерживаться этих рекомендаций и строго контролировать количество сахара в рационе, сократить количество кондитерских изделий и сладких газированных напитков.

Родителям стоить обратить внимание на питание своих детей. По данным последних исследований Роспотребнадзора в рамках национального проекта «Демография», в рационе современных школьников очень много сахара. Это проблема всей страны, поэтому родителям стоит найти альтернативу сладостям для своих детей, а также перестать покупать или готовить сладкие блюда в качестве поощрения.

«Нельзя действовать по схеме „ты молодец — съешь конфетку“ или „ты сегодня плохо себя вел — не будешь есть сладкое“», — отметила Антонина Стародубова.

Вместо блюд с добавленным сахаром диетолог посоветовала употреблять ягоды или фрукты с низким содержанием сахара. Иногда можно позволить себе мармелад, желе или пастилу.