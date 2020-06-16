Диетолог объяснил, кому подходит окрошка на кефире

Жаркая погода — прекрасное время для окошки. Как и с чем ее лучше готовить, рассказала ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН, диетолог Ольга Григорьян.

По ее словам, это блюдо готовят как на кисломолочной основе, так и на квасе. Последний входит в традиционный рецепт. Однако окрошка на квасе противопоказана людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, полезнее все-таки использовать кефир, отметила Григорьян в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Все молочнокислые продукты в жару очень полезны. Они улучшают перевариваемость пищи и повышают кислотность в желудке, что, в общем-то, многим нужно, потому что гипоацидные гастриты, то есть заболевания желудка с пониженной секрецией соляной кислоты, желудочного сока, встречаются довольно часто», — заметила она.

Эксперт добавила, что готовить окрошку также можно и на айране. Григорьян напомнила, что все продукты должны быть свежими.

Специалист подчеркнула, что это блюдо противопоказано людям с открытой язвой желудка, а также аллергикам (тем, у кого есть реакция на один из продуктов окрошки). Нежелательно есть суп и пациентам с желчнокаменной болезнью или панкреатитом.

Ранее диетологи рассказали, какие сладости можно есть на диете.