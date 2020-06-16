    16 июня 2020, 12:48

    Диетолог объяснил, кому подходит окрошка на кефире

    Наза Салех Захи

    Жаркая погода — прекрасное время для окошки. Как и с чем ее лучше готовить, рассказала ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН, диетолог Ольга Григорьян.
    Диетолог объяснил, кому подходит окрошка на кефире

    По ее словам, это блюдо готовят как на кисломолочной основе, так и на квасе. Последний входит в традиционный рецепт. Однако окрошка на квасе противопоказана людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Кроме того, полезнее все-таки использовать кефир, отметила Григорьян в интервью радиостанции «Говорит Москва».

    «Все молочнокислые продукты в жару очень полезны. Они улучшают перевариваемость пищи и повышают кислотность в желудке, что, в общем-то, многим нужно, потому что гипоацидные гастриты, то есть заболевания желудка с пониженной секрецией соляной кислоты, желудочного сока, встречаются довольно часто», — заметила она.

    Эксперт добавила, что готовить окрошку также можно и на айране. Григорьян напомнила, что все продукты должны быть свежими.

    Специалист подчеркнула, что это блюдо противопоказано людям с открытой язвой желудка, а также аллергикам (тем, у кого есть реакция на один из продуктов окрошки). Нежелательно есть суп и пациентам с желчнокаменной болезнью или панкреатитом.

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