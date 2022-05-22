Диетолог назвала 3 самых вредных вкусных салата

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева выявила топ-3 вредных салата, которые наиболее популярны у россиян. Результатами ее исследования поделилось издание Ura.ru.

«Оливье, наверное, самый популярный в России салат. Он является самым вредным, потому что в него добавляется майонез», — сказала Писарева.

Также она сообщила, что угрозу для здоровья несут и другие ингредиенты салата. По словам Писаревой, салат является опасной смесью бобовых, мяса и соли. Такое сочетание она назвала «сумасшедшей углеводной бомбой» и «сумасшедшим рационом».

Вторым по популярности вредным салатом является селедка под шубой.

«90% людей его делают с майонезом, в котором большое количество добавок соли и сахара. Второе — в нем тоже смешиваются разные продукты: картофель, яйца, которые часто бывают аллергенными, селедка, а она достаточно соленая», — отметила Писарева.

Она сказала, что этот салат противопоказан для склонных к отекам россиян. Также его нельзя есть при проблемах с почками.

Третьим по популярности вредным салатом, по мнению Писаревой, является мимоза.

«Наверное, все майонезные салаты самые популярные у россиян», — предположила диетолог.