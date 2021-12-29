Диетолог назвал оптимальное время хранения новогодних салатов

Приготовленные на Новый год салаты с использованием майонеза могут храниться около 24 часов. Об этом рассказал сайту телеканала «Звезда» диетолог Михаил Гинзбург. Специалист подчеркнул, что держать на столе их длительное время также не стоит.

«Где-то порядка, наверное, 24 часов. При этом очень важно, чтобы они на столе долго не стояли. Мы их ставим на стол, они у нас там полночи стоят, греются. За это время там идет бактериальный процесс, а потом мы их переставляем в холодильник, где этот процесс продолжается, просто медленно. Всякий раз, доставая, мы снова этот процесс стимулируем», — пояснил Гинзбург.

Новогодние блюда не рекомендуется хранить в контейнерах. Лучше всего накрыть их пищевой пленкой и поставить в холодильник. Кроме того, для салатов важно использовать свежие продукты.

«Та же самая колбаса, или что мы туда еще накрошим, имеет свой срок годности. Если приготовили 31-го числа салат из колбасы, которую купили 21 декабря, то, наверное, долго такой салат, свои кондиции не сохранит», — заключил диетолог.