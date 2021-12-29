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    29 декабря 2021, 11:28

    Диетолог назвал оптимальное время хранения новогодних салатов

    Диетолог Гинзбург: салаты могут храниться около 24 часов, но не на столе, а в холодильнике

    Оксана Лавнюженко

    Приготовленные на Новый год салаты с использованием майонеза могут храниться около 24 часов. Об этом рассказал сайту телеканала «Звезда» диетолог Михаил Гинзбург. Специалист подчеркнул, что держать на столе их длительное время также не стоит.

    Диетолог назвал оптимальное время хранения новогодних салатов

    «Где-то порядка, наверное, 24 часов. При этом очень важно, чтобы они на столе долго не стояли. Мы их ставим на стол, они у нас там полночи стоят, греются. За это время там идет бактериальный процесс, а потом мы их переставляем в холодильник, где этот процесс продолжается, просто медленно. Всякий раз, доставая, мы снова этот процесс стимулируем», — пояснил Гинзбург.

    Новогодние блюда не рекомендуется хранить в контейнерах. Лучше всего накрыть их пищевой пленкой и поставить в холодильник. Кроме того, для салатов важно использовать свежие продукты.

    «Та же самая колбаса, или что мы туда еще накрошим, имеет свой срок годности. Если приготовили 31-го числа салат из колбасы, которую купили 21 декабря, то, наверное, долго такой салат, свои кондиции не сохранит», — заключил диетолог.