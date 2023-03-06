Общество 06 марта 2023, 14:34 Диетолог Наталья Круглова назвала лучшие способы приготовить картофель

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Картофель подходит для ежедневного рациона, если готовить его правильно с сохранением полезных веществ. Об этом News.ru расксазала диетолог Наталья Круглова.

Она отметила, что овощ богат витамином С. При приготовлении в кожуре, варке или запекании, картофель сохраняет большую часть полезных микроэлементов. Кроме того, не стоит сливать и бульон от него. Потому что в нем также могут содержаться полезные водорастворимые элементы.

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«Если картофель готовится в кожуре (запекается или варится), то в нем сохраняется чуть больше витамина C, который не так устойчив к воздействию прямых солнечных лучей и термообработке. Пароварка сохраняет также больше полезных веществ, если не использовать жирные соусы, масло», — сказала Наталья Круглова.

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При жарке полезные вещества тоже по большей части сохраняются в овоще. Но калорийность блюда сильно увеличивается из-за использования масла. Кроме того, к жареному картофелю часто добавляют специи, стимулирующие аппетит. Что в итоге может привести в перееданию.

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