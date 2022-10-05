Диетолог Мухина разъяснила, почему нельзя замораживать некоторые продукты | 360°

Общество 05 октября 2022, 18:48 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Мухина разъяснила, почему нельзя замораживать некоторые продукты

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Врач-диетолог Марият Мухина рассказала радио Sputnik, что при заморозке и последующей разморозке свойства и состав некоторых продуктов питания меняются.

Среди продуктов, которые не следует замораживать, специалист выделила зелень, белковые продукты и некоторые овощи.

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«Нельзя замораживать богатые водой овощи — огурцы, помидоры, кабачки. Это будет точно отрава, после разморозки продукты потеряют прочность, упругость», — цитирует врача ИА Nation News.

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