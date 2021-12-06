Диетолог Мухина рассказала, как выбрать полезные сосиски

Наиболее полезные сосиски можно выбрать по составу на этикетке, а также по цвету самой продукции. Об этом изданию «Слово и дело» рассказала диетолог Марият Мухина.

В составе не должно быть вредных добавок и усилителей вкуса.

«Полезные сосиски не содержат нитратов, которые дают розовый цвет. Но на самом деле в них есть полезный, хорошо усваиваемый белок, ведь мясо для сосисок измельчено практически до состояния суфле. Конечно, в них есть витамины A, E, D, кальций в хорошей дозировке. Главное — в них нет глутамата натрия. Вместо него — полезная глютаминовая кислота, которую также содержат, например, пармезан и водоросли», — сказала специалист.

Не стоит «вестись» на привлекательный и слишком розовый цвет продукта — это может говорить о добавлении большого количества красителей, написали NEWS.ru. Полезные и натуральные сосиски чаще имеют менее яркий, сероватый цвет. По словам диетолога, такие сосиски можно давать даже детям в возрасте до трех лет.