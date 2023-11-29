Общество 29 ноября 2023, 16:35 Диетолог Мухина: паштет и сало помогут согреться в холодную погоду

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Диетолог и доктор медицинских наук Марият Мухина перечислила продукты, которые помогут согреться в холодную погоду. В список попал паштет — блюдо, содержащее большое количество белков и жиров. Об этом сообщила «Москва 24».

«Поскольку зимой мы дышим холодным воздухом, под ударом находится наша легочная система. Чтобы ее укрепить, можно добавлять в паштет легкие животных. В них содержится сурфактант, необходимый для хорошей работы легочной ткани», — добавила врач.

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Она также посоветовала обратить внимание на сало. Суточная норма в 30 граммов позволит согреться, получить энергию и повысить иммунитет.