Общество 06 июня 2023, 13:41 Диетолог Мухина: отруби, водоросли и горячая вода помогут снизить аппетит

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Притупить чувство голода можно благодаря употреблению отрубей, водорослей и горячей воды. Об этом сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, водоросли и отруби сильно разбухают в желудке, за счет чего дают чувство насыщения. Кроме того, при появлении голода необходимо выпить стакан горячей воды, передает сайт kp.ru.

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Диетолог отметила, что снизить аппетит также помогут чайные напитки и кофе.