Общество 08 февраля 2024, 18:40 Диетолог Мотова посоветовала не доедать пищу, которую жалко выбрасывать

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Диетолог Елена Мотова рассказала в своем Telegram-канале, что пищевые привычки закладываются в детстве. Именно тогда человека учат съедать блюдо до последней крошки, сообщила «Свободная пресса».

По мнению эксперта, такие установки сохраняются при взрослении и мешают сбросить лишний вес.

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«Разрешите себе не доедать ту еду, которая не нужна вашему телу и не принесет ему пользы. Можно для начала выбрасывать по одной чайной ложке», — посоветовала врач.

Мотова отметила, что не стоит употреблять больше продуктов, чем нужно организму.