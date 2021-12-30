Диетолог Мойсенко предложила сделать новогодние десерты полезными с помощью фруктозы

Десерты на новогодний стол лучше готовить самим, а не покупать в магазинах. По словам врача-диетолога, кандидата медицинских наук Риммы Мойсенко, в процессе приготовления их можно сделать не только вкусными, но и более полезными, чем покупные, написало ИА Nation News.

Для приготовления десерта специалист порекомендовала минимизировать количество сахара, либо заменить его на фруктозу. Также для большей пользы можно использовать орехи, замороженные ягоды, киви, мандарины и апельсины, виноград или бананы, сообщил «ФедералПресс».

Готовить тесто, по словам диетолога, лучше всего из рисовой, ореховой, кокосовой или гречневой муки. При желании можно добавить пшеничную, но важно следить за тем, чтобы она не преобладала в составе.

Если вы захотите полить десерт шоколадом, то лучше всего покупать горький с высоким процентом какао, заключила Мойсенко.