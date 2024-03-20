Общество 20 марта 2024, 10:51 Диетолог Мойсенко: несезонные ягоды и фрукты не могут восполнить дефицит витамина C

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Привлекательные на вид несезонные ягоды и фрукты не могут служить источником витамина C. Большая часть полезных веществ теряется при сборе и транспортировке. Об этом рассказала диетолог Римма Мойсенко в беседе с радиостанцией Sputnik.

По ее словам, состав некоторых экзотических плодов представляет опасность для здоровья.

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«Когда идет экспедиция ягод и фруктов на большие расстояния, для сохранности и дезинфекции плодов используют различные химические средства», — пояснила врач.

К последствиям употребления таких продуктов относятся, например, аллергические реакции. Эксперт посоветовала включить в рацион весной настой шиповника и ферментированные овощи.