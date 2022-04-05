Диетолог Михаил Гинзбург назвал преимущество супов перед другими блюдами

Суп — уникальное блюдо, которое не просто так встречается во всех кухнях мира. Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал Ura.ru, в чем преимущества супов перед другой пищей.

«Во-первых, при примерно равной сытности со вторым блюдом, он в 1,5-2 раза менее калориен. Во-вторых, суп облегчает пищеварение в желудке и кишечнике. Ферменты соединяются с питательными веществами, расщепляют их, а первое блюдо привносит жидкую фазу. В-третьих, суп помогает желудку создать однородный пищевой комок, который очень щадяще действует на саму слизистую желудка. То есть людям с гастритом или язвой такая еда очень хороша», — рассказал врач.

Кроме того, за счет кипячения в супах практически нет вредных бактерий, в отличие от других блюд, которые перед употреблением только разогревают. Это делает супы полезной пищей для людей с ослабленным иммунитетом.

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