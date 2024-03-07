Общество 07 марта 2024, 16:55 Диетолог Мещерякова посоветовала женщинам исключить из рациона газированные напитки

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Диетолог Татьяна Мещерякова рассказала женщинам, как организовать здоровое питание при попытке похудеть. Употребление любимых сладостей лучше перенести в первую половину дня, отметила эксперт в беседе с сайтом «Вести Подмосковья».

Врач также посоветовала заменить привычные лакомства на свежевыжатые фруктово-овощные соки, разбавленные водой, добавил RT.

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По словам специалиста, из рациона стоит исключить газировку. Такой напиток способен вызвать нарушение кислотно-щелочного равновесия. Среди последствий — дефицит минералов, отвечающих за состояние зубов, суставов, ногтей и сердечно-сосудистой системы.