07 марта 2024, 16:55
Диетолог Мещерякова посоветовала женщинам исключить из рациона газированные напитки
Диетолог Татьяна Мещерякова рассказала женщинам, как организовать здоровое питание при попытке похудеть. Употребление любимых сладостей лучше перенести в первую половину дня, отметила эксперт в беседе с сайтом «Вести Подмосковья».
Врач также посоветовала заменить привычные лакомства на свежевыжатые фруктово-овощные соки, разбавленные водой, добавил RT.
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По словам специалиста, из рациона стоит исключить газировку. Такой напиток способен вызвать нарушение кислотно-щелочного равновесия. Среди последствий — дефицит минералов, отвечающих за состояние зубов, суставов, ногтей и сердечно-сосудистой системы.
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