Общество 07 марта 2024, 16:58 Диетолог Мещерякова назвала избыток простых углеводов ошибкой в питании у женщин

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Диетолог Татьяна Мещерякова рассказала, какие ошибки обычно допускают женщины в организации своего питания. Слова эксперта опубликовали «Известия».

Первое упущение — избыток простых углеводов. К ним относятся не только выпечка и белый сахар, но и фруктовые соки, шоколад, конфеты, сухофрукты. Все это часто используют в перекусах, пояснила врач.

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Еще одной ошибкой она назвала исключение жиров из ежедневного рациона. Рыба, орехи, нерафинированные растительные масла должны присутствовать в питании, добавил RT.