09 февраля 2023, 16:43
Диетолог Марина Макиша посоветовала диабетикам идеальный заменитель картошки
Картофель противопоказан людям, страдающим диабетом, потому что сильно повышает уровень глюкозы, но есть отличный заменитель этого продукта. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.
По ее словам, диабетики могут заменить картошку бататом. В первую очередь, он имеет более низкий по сравнению с любимым овощем гликемический индекс. Что означает менее значительное повышение уровня глюкозы. Также батат менее калорийный.
Реклама
«Важно отметить, что в батате хорошее содержание калия. Порядка 16% от суточной нормы в 100 граммах. Это тоже важно для людей старшего возраста. Калий — микроэлемент, который влияет на работу сердца, он способствует сокращению сердечной мышцы. Кроме того, это профилактика отеков», — рассказала Марина Макиша.
Реклама
Кроме того, батат богат витаминами группы А, В и С. Поэтому замедляет процессы старения, полезен для зрения и иммунной системы.
Еда
Реклама
Реклама