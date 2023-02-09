Общество 09 февраля 2023, 16:43 Диетолог Марина Макиша посоветовала диабетикам идеальный заменитель картошки freepik

Читать 360tv в

Картофель противопоказан людям, страдающим диабетом, потому что сильно повышает уровень глюкозы, но есть отличный заменитель этого продукта. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша.

По ее словам, диабетики могут заменить картошку бататом. В первую очередь, он имеет более низкий по сравнению с любимым овощем гликемический индекс. Что означает менее значительное повышение уровня глюкозы. Также батат менее калорийный.

Реклама

«Важно отметить, что в батате хорошее содержание калия. Порядка 16% от суточной нормы в 100 граммах. Это тоже важно для людей старшего возраста. Калий — микроэлемент, который влияет на работу сердца, он способствует сокращению сердечной мышцы. Кроме того, это профилактика отеков», — рассказала Марина Макиша.

Реклама

Кроме того, батат богат витаминами группы А, В и С. Поэтому замедляет процессы старения, полезен для зрения и иммунной системы.