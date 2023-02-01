Общество 01 февраля 2023, 18:34 Диетолог Маргарита Королева рассказала, каким должен быть идеальный десерт Unsplash

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Каждому человеку иногда хочется порадовать себя чем-то вкусным, но не любое лакомство полезно. Об этом «Национальной службе новостей» сообщила профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, лучше всего на роль десерта подойдут сезонные ягоды и фрукты. Идеально, если они будут сладкими и хрустящими.

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«Лучший десерт — это то, что похрустит и доставит нам радость-сладость, и сезонные ягоды и фрукты. Мандарины — это тоже десерт. Кому-то достаточно фруктов и ягод, а для кого-то десертом может быть и овощ, например, яркий, нарядный и сладкий болгарский перец», — рассказала Маргарита Королева.

А вот пирожные — это плохой десерт. Потому что люди часто впадают в зависимость от сладкого. Кроме того, избыток сахара провоцирует преждевременное старение, кариес, ожирение и даже могут служить катализатором для развития онкологических заболеваний. Поэтому позволять себе пирожные с кремом или торты следует только в редких случаях.