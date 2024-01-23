Общество 23 января 2024, 15:32 Диетолог Мансурова назвала пончики и чак-чак самыми опасными сладостями

Читать 360tv в

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова перечислила сладости, которые представляют наибольшую опасность для организма. Об этом сообщили «Известия».

В первую группу врач включила блюда, приготовленные во фритюре. Пончики, чак-чак и хворост считаются рискованными с точки зрения канцерогенности, пояснила эксперт. По ее словам, частое употребление этих кондитерских изделий грозит ожирением, сахарным диабетом, проблемами с печенью и сердцем.

Реклама

К другим вредным продуктам специалист отнесла шипучие конфеты и батончики с заменителем шоколада.