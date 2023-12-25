Общество 25 декабря 2023, 11:58 Диетолог Макиша посоветовала начинать новогоднее застолье с овощей

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Сочетание алкоголя и очень жирной пищи является традиционным для новогоднего застолья. Однако при таком подходе пиршество может завершиться обострением холецистита и панкреатита. Как избежать негативных последствий для организма во время праздника, рассказала диетолог Марина Микша в беседе с «Ридусом».

Врач посоветовала уменьшить количество майонезных салатов на столе. Нужно выбрать лишь два-три варианта.

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«Начинайте новогоднюю трапезу с того, чтобы съесть какое-то количество овощей. Неважно, нарезку, салат, но примерно 300 грамм. Это позволит создать легкий объем в желудке», — добавила эксперт.

По ее словам, для горячего блюда отлично пойдет нежирное мясо, например птица или рыба.