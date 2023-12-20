Общество 20 декабря 2023, 19:16 Диетолог Макиша: готовить салаты стоит из расчета по 200–300 граммов на человека

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Многие россияне в преддверии новогоднего застолья покупают еды больше, чем необходимо. Лучший подход — это расчет по 200–300 граммов салата на человека, сообщила диетолог Марина Макиша в беседе с «Ридусом».

По словам специалиста, хозяйке стоит посчитать, сколько человек будет за новогодним столом, и тогда все сразу станет понятно. Лучше всего готовить определенное количество блюд, предварительно все рассчитав.

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«Если накрошите салатов больше, их придется доедать. Часто, пока они стоят на столе, там уже начинают разводиться всякие бактерии, отравление получить легко», — отметила диетолог.