Общество 12 декабря 2022, 16:56 Диетолог Лушникова рассказала, каким должно быть питание в детском саду Диетолог Лушникова: пища в детском саду должна быть разнообразной РИА «Новости»

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Меню, составленное для детей в детском саду, должно быть разнообразным, чтобы растущий организм получал все необходимые питательные вещества и витамины. Об этом Life сообщила диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

В рационе обязательно должны присутствовать мясо, птица, рыба, яйца, овощи, фрукты, крупы, бобовые, хлеб, молочные и кисломолочные продукты.

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«Исключение одной или нескольких групп продуктов из рациона ребенка без объективных на то причин (аллергия, непереносимость) может привести к серьезным последствиям», — сообщила медик.

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У детей из-за недостатка питательных веществ или витаминов может снижаться концентрация внимания, присутствовать вялость, апатичность, частые ОРВИ и другие болезни.

Лушникова посоветовала не кормить детей консервами, маринованными продуктами, мясом диких животных, молочными продуктами с растительными жирами, газированными напитками, жареной и острой пищей. Все эти продукты, по ее словам, негативно сказываются на детском организме.