Общество 27 декабря 2023, 16:31 Диетолог Лазуренко назвала оливье и селедку под шубой калорийными бомбами новогоднего стола

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Диетолог Наталья Лазуренко перечислила блюда, которые можно назвать главными калорийными бомбами новогоднего стола. В список вошли селедка под шубой и оливье, сообщил «Ридус».

По словам врача, при приготовлении этих салатов обычно используется покупной майонез. Он содержит большое количество вредных ингредиентов, повышающих риск сердечно-сосудистых заболеваний, пояснила эксперт.

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Она посоветовала заменить магазинный соус на домашний. Именно он сделает любые праздничные блюда полезнее.