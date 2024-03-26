Общество 26 марта 2024, 14:43 Диетолог Круглова: железо и омега-3 необходимы при занятиях спортом

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У людей, занимающихся спортом, возрастает потребность в питательных веществах. Важно обращать внимание на содержание сложных углеводов и белков в рационе. Об этом рассказала диетолог Наталья Круглова в беседе с RuNews24.ru.

Специалист посоветовала не забывать про железо, которое тоже необходимо при физической активности. Источниками являются мясо птицы, субпродукты, шпинат, гречневая крупа и свекла.

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Восстановлению после тренировок помогает и омега-3. Жирные кислоты обеспечивают эластичность мышц и связок, пояснила эксперт. По ее словам, такие вещества содержатся в орехах и растительных маслах.