Общество 28 ноября 2023, 11:45 Диетолог Круглова: взрослым не стоит употреблять более шести чайных ложек меда в день

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Диетолог Наталья Круглова назвала суточную норму потребления меда для взрослых. Об этом сообщила «Москва 24».

По мнению врача, безопасная доза — 30 граммов в день. В связи с этим стоит ограничиться шестью чайными ложками, однако при условии, что других сладостей человек не ест, объяснила эксперт.

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Круглова посоветовала включать в рацион мед, который не проходил термическую обработку. Именно такой продукт содержит большое количество питательных веществ.