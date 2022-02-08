Диетолог Круглова рассказала об опасности жестких ограничений в питании

Люди, уделяющие слишком большое внимание соблюдению правильного питания и исключению из рациона «плохих» продуктов могут довести себя до психического расстройства. Об этом NEWS.ru рассказала врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов России Наталья Круглова.

Она отметила, что люди, зацикленные на правильном питании, слишком беспокоятся, чтобы не съесть что-то, что они считают вредным — например, продукты с лактозой или ГМО. Такой образ жизни может закончиться расстройством пищевого поведения или орторексией.

«Часто такое стремление вынуждает людей сильно ограничить рацион, повышается тревожность по поводу питания. Часто стремление „очиститься“ для человека становится связкой — „если я ем плохую еду — значит я плохой“. и такие люди стремятся как раз правильно питаться. Иногда они даже могут избегать походов в ресторан, несколько высокомерны к тем, кто не придерживается таких правил. Ну и испытывают большой стресс, если такая система нарушается. Она абсолютно негибкая», — сказала Круглова.