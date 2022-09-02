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Диетолог Круглова рассказала, какой перекус можно подготовить ребенку в школу

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Врач-диетолог Наталья Круглова в беседе с журналистами NEWS.ru сообщила, что школьный перекус обязательно должен содержать насыщенные питательными веществами продукты.

По словам медика, для детей идеально подойдут овощи, фрукты или бутерброд на зерновом хлебе.

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«Очень хорошо что-то включить из овощей и фруктов, например, морковные палочки, нарезанные яблоки или банан, фруктовое пюре в пакетах. Эти продукты должны быть без добавления сахара. Также в перекус хорошо включить что-то, что содержит сложные углеводы. Например, бутерброд на зерновом хлебе или зерновой крекер. Здесь мы обращаем внимание на содержание соли и сахара, хорошо, если оно невысокое», — сказала Круглова.

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Можно положить ребенку с собой злаковый батончик с небольшим содержанием сахара, кусочки сыра, йогурт, орехи и воду.

Специалист подчеркнула, что конфеты и сладкие батончики, которые так любят дети, не должны занимать основной объем перекуса.

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