Диетолог Круглова рассказала, как не набрать вес за праздники

Новогодние праздники многие заканчивают с парой лишних килограммов из-за постоянных застолий. Врач диетолог-нутрициолог Наталья Круглова рассказала РИА ФАН, как питаться на праздниках, чтобы сохранить форму.

Переедание приводит к набору веса только тогда, когда входит в привычку, считает специалист.

«Да, все мы питаемся в Новый год не так, как обычно, и используем какую-то еду, которая может быть для нас непривычна в обычной жизни. Но гораздо важнее, что человек может вернуться к своему обычному рациону, если этот рацион вполне здоровый и сбалансированный. Это в целом поможет избежать набора веса», — объяснила Круглова.

Поэтому панически бояться лишней тарелки оливье не стоит. Однако есть способы сделать праздничную пищу менее калорийной. Например, салаты можно заправлять легким майонезом вместо обычного, а жирное мясо заменить на птицу или рыбу.

«Важно обращать внимание на сытость: если вы чувствуете, что она уже пришла, то откладываем вилку и занимаемся чем-то другим. Нужно, чтобы были какие-то интересные для вас занятия помимо приема пищи. Это могут быть прогулки, танцы, активный отдых, вроде катания на лыжах или на коньках. То есть должно быть что-то, что будет отвлекать от еды, снижать внимание к ней», — посоветовала врач.