Общество 23 апреля 2024, 15:58 Диетолог Круглова посоветовала брать на перекус в офис белковые продукты, чтобы не поправиться

Читать 360tv в

Людям, работающим в офисе, нужно заранее спланировать свой рацион, чтобы не набрать лишний вес. Об этом News.ru сообщила врач-диетолог Наталья Круглова.

Она посоветовала питаться сбалансировано и брать с собой на работу перекусы, богатые белком. Например, творог или йогурт.

Реклама

«Также это может быть горсть орехов. Если есть возможность для более полноценного перекуса, то я советую добавить в рацион нежирное мясо, белое мясо птицы или рыбу в качестве источника белка», — отметила эксперт.

Она также посоветовала регулярно есть сезонные фрукты и овощи, которые служат источником пищевых волокон и витаминов.

Авторы: