Диетолог Круглова объяснила, почему повышенный аппетит может стать поводом обращения к врачу

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала, в каких случаях чувство голода является поводом для обращения к специалисту. Об этом она сообщила сайту телеканала «Звезда».

По словам медика, физический голод обычно появляется через два-три часа после основного приема пищи. В случае, если чувство голода наступает раньше, это говорит о том, что в организме что-то пошло не так.

«Если чувство голода сильное и человек ест больше, но при этом не набирает вес, или даже ситуация, когда он вес теряет, — вот это должно насторожить. Потому что это как раз таки признак развивающегося заболевания, например заболевания щитовидной железы. Вот тут, конечно, нужно обратиться к специалисту», — процитировало utro.ru слова диетолога.

В дополнении к сильному голоду человек может испытывать снижение работоспособности, сонливость, общий упадок сил. Все это может говорить о наличии заболевания или же о психологическом нарушении, резюмировала медик.