Диетолог Круглова: недоеденными новогодними блюдами можно отравиться

Диетолог Наталья Круглова посоветовала не доедать новогодние блюда, которые остались после праздника, так как ими можно отравиться. Об этом сообщила Lenta.ru.

По данным сайта «ПолитЭксперт», опаснее всего салаты с различными заправками.

«Если их приготовили и оставили на праздничном столе, то это такая питательная среда для патогенной микрофлоры, что может приводить к отравлению», — рассказала Круглова.

Она добавила, что отравиться можно и горячими блюдами. Также диетолог предостерегла от чрезмерного употребления алкоголя.