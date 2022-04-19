Диетолог Круглова назвала замену апельсиновому соку, если он исчезнет из России

Апельсиновый сок может стать дефицитным в России из-за проблем с логистикой. Врач-диетолог Наталья Круглова в разговоре с «ФедералПресс» рассказала, чем можно заменить апельсиновым сок тем, кто к нему привык.

Апельсиновый сок — не самый необходимый продукт, витамин С содержится и в яблочном соке, кроме того, витамины даже лучше получать из цельных фруктов.

«Если все-таки есть привычка пить апельсиновый сок, то можно попробовать соки из других фруктов: обычный яблочный сок, или добавить туда овощи — яблоко-морковь, яблоко-сельдерей», — предложила диетолог.