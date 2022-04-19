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    19 апреля 2022, 17:21

    Диетолог Круглова назвала замену апельсиновому соку, если он исчезнет из России

    Полина Гребенщикова

    Апельсиновый сок может стать дефицитным в России из-за проблем с логистикой. Врач-диетолог Наталья Круглова в разговоре с «ФедералПресс» рассказала, чем можно заменить апельсиновым сок тем, кто к нему привык.

    Апельсиновый сок — не самый необходимый продукт, витамин С содержится и в яблочном соке, кроме того, витамины даже лучше получать из цельных фруктов.

    «Если все-таки есть привычка пить апельсиновый сок, то можно попробовать соки из других фруктов: обычный яблочный сок, или добавить туда овощи — яблоко-морковь, яблоко-сельдерей», — предложила диетолог.