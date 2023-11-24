Общество 24 ноября 2023, 12:36 Диетолог Круглова назвала выпечку и чипсы вредными перекусами

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Диетолог Наталья Круглова перечислила самые вредные перекусы. В список вошли выпечка, сладости, чипсы и сухарики, сообщил «ФедералПресс».

По словам врача, в основе таких продуктов — жиры и простые углеводы. Несмотря на высокую калорийность, они имеют низкую питательную ценность. Кроме того, в данных блюдах практически отсутствуют витамины и минералы.

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Круглова посоветовала составлять перекус из базовой еды. Отличным вариантом станут овощи, фрукты, хлебцы, нежирные сыры или запеченое мясо.