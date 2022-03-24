Диетолог Круглова назвала продукты, на которых можно сэкономить

Цены на продукты стремительно растут, и остро встает вопрос экономии. Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала «ФедралПресс», на каких продуктах можно сэкономить, а какие обязательно должны остаться в списке покупок.

По словам диетолога, спокойно можно отказаться от колбасных продуктов, кондитерских изделий, сладких газировок и восстановленных соков. Все эти продукты вредны и достаточно дороги, их можно не покупать или хотя бы сократить количество.

При этом в рационе обязательно должны остаться цельнозерновые продукты, крупы: греча, геркулес, бурый рис, булгур, а также нежирное мясо, птица или рыба, фрукты и овощи. На этих продуктах экономить точно не стоит.

«Какие конкретно будут овощи, фрукты или крупы, имеет второстепенное значение. Важно, чтобы все эти группы присутствовали и сохранялся баланс. Человек должен получать макронутриенты — белки, жиры, углеводы, а также микронутриенты — витамины и минералы», — пояснила Наталья Круглова.